Число погибших при пожаре в историческом доме в Каргополе возросло до пяти

При разборе сгоревшего старинного дома в Каргополе нашли тела четырех человек Число погибших при пожаре в историческом доме в Каргополе возросло до пяти

Москва30 окт Вести.Число погибших при пожаре в историческом доме в Каргополе возросло до пяти, передает ТАСС со ссылкой на СУ СК по Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

Ранее сообщалось о смерти одного человека.

При разборе дома нашли останки еще четырех человек, жильцов со второго этажа. Все взрослые рассказал источник агентства

Ночью 28 октября в 8-квартирном деревянном доме 1916 года постройки, известном как Дом купца Серкова, произошло возгорание.

Часть жильцов эвакуировалась из горящего здания. От отравления угарным газом, несмотря на оказанную медпомощь, скончался 32-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Причины возгорания выясняются совместно с экспертами УМВД и ГУ МЧС региона, сообщил Следком по Архангельской области и НАО.