Москва30 октВести.Число погибших при пожаре в историческом доме в Каргополе возросло до пяти, передает ТАСС со ссылкой на СУ СК по Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).
Ранее сообщалось о смерти одного человека.
При разборе дома нашли останки еще четырех человек, жильцов со второго этажа. Все взрослыерассказал источник агентства
Ночью 28 октября в 8-квартирном деревянном доме 1916 года постройки, известном как Дом купца Серкова, произошло возгорание.
Часть жильцов эвакуировалась из горящего здания. От отравления угарным газом, несмотря на оказанную медпомощь, скончался 32-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Причины возгорания выясняются совместно с экспертами УМВД и ГУ МЧС региона, сообщил Следком по Архангельской области и НАО.