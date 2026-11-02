Москва2 нояВести.В Архангельской области задержан подозреваемый в поджоге жилого дома в Каргополе, в результате чего погибли пять человек, решается вопрос о его аресте. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, ночью 28 октября нетрезвый 46-летний фигурант на лестничной площадке второго этажа деревянного жилого дома в Каргополе из личной неприязни к 61-летнему мужчине и членам его семьи намеренно бросил горящий окурок сигареты в щель двери помещения кладовки. После этого он скрылся.
В результате указанных действий пять человек погибли, остальным жильцам удалось покинуть горящий дом. Жилой дом полностью уничтожен огнем. Личность подозреваемого в поджоге установлена в ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УМВД России по Архангельской областисказано в сообщении
В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство шести лиц и убийство пяти лиц, совершенные общеопасным способом.
Подозреваемый частично признал свою вину.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигуранта.