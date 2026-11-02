Жителя Архангельской области задержали по делу о поджоге дома с пятью погибшими

Задержан подозреваемый в поджоге дома в Каргополе с пятью погибшими Жителя Архангельской области задержали по делу о поджоге дома с пятью погибшими

Москва2 ноя Вести.В Архангельской области задержан подозреваемый в поджоге жилого дома в Каргополе, в результате чего погибли пять человек, решается вопрос о его аресте. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, ночью 28 октября нетрезвый 46-летний фигурант на лестничной площадке второго этажа деревянного жилого дома в Каргополе из личной неприязни к 61-летнему мужчине и членам его семьи намеренно бросил горящий окурок сигареты в щель двери помещения кладовки. После этого он скрылся.

В результате указанных действий пять человек погибли, остальным жильцам удалось покинуть горящий дом. Жилой дом полностью уничтожен огнем. Личность подозреваемого в поджоге установлена в ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УМВД России по Архангельской области сказано в сообщении

В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство шести лиц и убийство пяти лиц, совершенные общеопасным способом.

Подозреваемый частично признал свою вину.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигуранта.