Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Поморье, где погибли 5 человек

В Поморье арестован поджигатель дома, по вине которого погибли 5 человек Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Поморье, где погибли 5 человек

Москва2 ноя Вести.В Архангельске суд арестовал мужчину, подозреваемого в поджоге дома в Каргополе, где погибли пять человек. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Подозреваемому в поджоге дома, в результате которого погибли пять человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 28 октября на улице Ленинградской. По версии следствия, 46-летний местный житель пришел в гости к знакомому, между ними произошел конфликт, после которого фигурант бросил горящий окурок в щель двери, ведущей в кладовку. В результате начался пожар, полностью уничтоживший деревянный дом на несколько квартир.

Известно, что предполагаемый виновник трагедии ранее неоднократно был судим. Теперь ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.