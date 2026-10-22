Прокуратура Марий Эл возбудила дело по факту убийства мужчины во время конфликта

В Марий Эл мужчина убил знакомого в ходе конфликта, возбуждено дело Прокуратура Марий Эл возбудила дело по факту убийства мужчины во время конфликта

Москва22 окт Вести.В деревне Запольные Пертнуры Республики Марий Эл местный житель убил своего знакомого. Между ними произошел конфликт, стало известно из публикации республиканской прокуратуры.

По версии следствия, преступление было совершено утром 21 октября в одном из местных частных домов.

48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со знакомым нанес ему множественные удары в область грудной клетки и конечностей написано в MAX

В результате полученных травм потерпевший скончался.

Возбуждено уголовное дело. Горномарийская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход его расследования.