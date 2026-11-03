В Ленобласти будут судить мужчину, зарубившего своего соседа катаной

В Ленобласти перед судом предстанет местный житель, зарубивший соседа катаной В Ленобласти будут судить мужчину, зарубившего своего соседа катаной

Москва3 ноя Вести.В Выборге будут судить местного жителя, который зарубил своего соседа по коммунальной квартире катаной. Ему инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает ГСУ СКР по Ленинградской области.

В Выборге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смертельного ранения соседу саблей… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 14 февраля 2026 года в коммунальной квартире. Спор между 43-летними мужчинами начался из-за разногласий, в том числе касающихся содержания домашнего животного.

По версии следствия, во время ссоры фигурант схватил саблю и нанес оппоненту два удара, которые пришлись тому в левое бедро, а также несколько раз ударил его руками в грудь. Потерпевший скончался на месте.