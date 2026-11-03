Москва3 нояВести.В Выборге будут судить местного жителя, который зарубил своего соседа по коммунальной квартире катаной. Ему инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает ГСУ СКР по Ленинградской области.
В Выборге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смертельного ранения соседу саблей… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существуговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Преступление произошло 14 февраля 2026 года в коммунальной квартире. Спор между 43-летними мужчинами начался из-за разногласий, в том числе касающихся содержания домашнего животного.
По версии следствия, во время ссоры фигурант схватил саблю и нанес оппоненту два удара, которые пришлись тому в левое бедро, а также несколько раз ударил его руками в грудь. Потерпевший скончался на месте.