В центре Москвы ранили владельца строительной компании В московском ресторане бизнесмен получил ножевое ранение на переговорах

Москва25 ноя Вести.В центре Москвы в ресторане в 1-м Тружениковом переулке произошла драка с ножевым ранением. Как сообщает MK.RU, инцидент случился 24 ноября во время рабочей встречи.

По данным издания, в заведении собралась компания из семи мужчин, большинство из которых — уроженцы Армении. Они обсуждали деловые вопросы, спиртное на стол не заказывали. В ходе переговоров возникли разногласия: трое мужчин пересели за соседний столик, вскоре после этого началась драка.

В какой-то момент 37-летний бизнесмен, владелец строительной компании, получил несколько ударов ножом, после чего конфликт прекратился.

Злоумышленник не стал скрываться с места происшествия и был доставлен в отделение полиции. Пострадавшего госпитализировали, ему провели операцию. По информации издания, здоровью мужчины ничто не угрожает.