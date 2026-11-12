Москва12 нояВести.В Звенигороде Московской области задержан молодой человек, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью другому человеку, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
В дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу из больницы поступило сообщение о том, что к ним с телесными повреждениями доставлен гражданин 1998 года рождения.
Полицейские установили, что в квартире дома в микрорайоне Восточный-3 в Звенигороде повздорили двое мужчин, и один из них ударил другого ножом.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался брат потерпевшего 2008 г.р.говорится в публикации
Возбуждено уголовное об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд отправил подозреваемого под домашний арест.