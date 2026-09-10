Жители Нижегородской области арестованы по подозрению в покушении на убийство

В Нижегородской области двое мужчин подозреваются в покушении на убийство Жители Нижегородской области арестованы по подозрению в покушении на убийство

Москва10 сен Вести.В Нижегородской области Перевозский межрайонный суд заключил под стражу двоих подозреваемых в покушении на убийство. Об этом в MAX сообщает Нижегородский областной суд.

По материалам следствия, 7 сентября 2026 года двое мужчин напали на потерпевшего и избили резиновой палкой и бейсбольной битой, нанеся множество ударов в область расположения жизненно важных органов.

Довести преступный умысел на убийство подозреваемые не смогли по независящим от них обстоятельствам говорится в сообщении

Срок заключения под стражу подозреваемых - по 7 ноября 2026 года включительно.