Москва9 июлВести.В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство, сообщает региональный главк СК России.
Трагедия чуть не случилась в селе Великий Враг Шатковского района. По версии следствия, 4 июля мужчина, находясь в доме на Учительской улице, поссорился с племянником и несколько раз ударил его ножом в грудь и живот. Пострадавшего оперативно госпитализировали. В больнице мужчине была оказана необходимая помощь, благодаря чему он остался жив.
Обвиняемый задержан следователем СК России в порядке ст. 91 УПК РФ. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражуотмечается в публикации
Расследование продолжается.