В селе Великий Враг Нижегородской области дядя чуть не зарезал племянника В Нижегородской области задержан мужчина, пытавшийся зарезать племянника

Москва9 июл Вести.В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство, сообщает региональный главк СК России.

Трагедия чуть не случилась в селе Великий Враг Шатковского района. По версии следствия, 4 июля мужчина, находясь в доме на Учительской улице, поссорился с племянником и несколько раз ударил его ножом в грудь и живот. Пострадавшего оперативно госпитализировали. В больнице мужчине была оказана необходимая помощь, благодаря чему он остался жив.

Обвиняемый задержан следователем СК России в порядке ст. 91 УПК РФ. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу отмечается в публикации

Расследование продолжается.