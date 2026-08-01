Москва1 авгВести.В Калуге сотрудники уголовного розыска установили всех участников конфликта между мужчиной и подростками на питбайках, в результате которого была открыта стрельба. Об этом сообщило региональное УМВД России.
Инцидент произошел ночью 1 августа возле одного из подъездов дома по ул. Кибальчича. Мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним, находящимся во дворе жилого дома на питбайках.
Сотрудниками уголовного розыска по городу Калуге установлены участники конфликта, они доставлены в следственные органыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия).