Установлены участники стычки в Калуге, в результате которой произошла стрельба

Установлены участники стычки в Калуге, в результате которой произошла стрельба Установлены участники стычки в Калуге, в результате которой произошла стрельба

Москва1 авг Вести.В Калуге сотрудники уголовного розыска установили всех участников конфликта между мужчиной и подростками на питбайках, в результате которого была открыта стрельба. Об этом сообщило региональное УМВД России.

Инцидент произошел ночью 1 августа возле одного из подъездов дома по ул. Кибальчича. Мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним, находящимся во дворе жилого дома на питбайках.

Сотрудниками уголовного розыска по городу Калуге установлены участники конфликта, они доставлены в следственные органы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия).