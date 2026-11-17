Москва17 нояВести.Во Владивостоке четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы, выпав с балкона на третьем этаже. Об этом сообщает СУ СКР по Приморскому краю.
Инцидент произошел 15 ноября, в воскресенье, в доме на улице Олега Кошевого. По данным правоохранителей, мать ушла из квартиры и оставила дочь одну.
Девочка… самостоятельно открыла балкон, забралась на стоящие рядом предметы и выпала с высоты 3-го этажа. В результате падения ребенок получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.