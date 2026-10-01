Москва1 октВести.Полиция Стерлитамака выясняет обстоятельства падения ребенка из окна, сообщает МВД по Башкирии в MAX.
Накануне, 30 сентября, 34-летняя женщина находилась в квартире вместе со своей шестилетней дочерью. Пока мама была на кухне, девочка оставалась в комнате.
Она самостоятельно взобралась на подоконник, открыла окно и выпала с четвертого этажа. … Пострадавшая госпитализированаговорится в публикации
Мать ребенка услышала шум, зашла в комнату и увидела открытое окно. Посмотрев вниз, женщина обнаружила дочь на земле. Она незамедлительно выбежала на улицу и сообщила о случившемся по телефону 112.
Девочку доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.