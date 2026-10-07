Врачи борются за жизнь мальчика, выпавшего с 4-го этажа в приморском поселке

Врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего с балкона 4-го этажа в Приморье Врачи борются за жизнь мальчика, выпавшего с 4-го этажа в приморском поселке

Москва7 окт Вести.Врачи борются за жизнь мальчика (1 год 9 месяцев), выпавшего с балкона 4-го этажа в поселке Сибирцево в Приморском крае. об этом сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Врачи Черниговской ЦРБ прооперировали ребенка и стабилизировали его для транспортировки в краевую детскую больницу №1.

Силами санитарной авиации мальчик уже доставлен во Владивосток. В настоящее время проводится глубокая диагностика для определения дальнейшей тактики лечения. Состояние ребенка крайне тяжелое. Врачи делают всё возможное для спасения малыша говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В прокуратуре Приморского края добавили, что ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), находятся на контроле. Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.