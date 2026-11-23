Врачи извлекли из кишечника девушки украшения для пирсинга языка в Мытищах

Врачи спасли девушку, проглотившую украшение для пирсинга языка в Мытищах Врачи извлекли из кишечника девушки украшения для пирсинга языка в Мытищах

Москва23 ноя Вести.В Мытищах медики спасли девушку, случайно проглотившую украшение для пирсинга языка. Об этом Минздрав Подмосковья сообщает в MAX.

По данным ведомства, пострадавшая сразу после происшествия обратилась в больницу. Обследование показало, что инородный предмет находится в начальном отделе двенадцатиперстной кишки и его острый конец впивается в слизистую оболочку кишечника. Из-за этого возникал риск повреждения стенки кишки и развития перитонита.

Врачи провели экстренное вмешательство и аккуратно извлекли металлическое украшение с помощью эндоскопического оборудования пишет Минздрав

Все прошло без осложнений. Девушку перевели в хирургическое отделение, а после выписали домой в удовлетворительном состоянии.