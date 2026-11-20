Москва20 нояВести.В Мытищинскую городскую больницу поступила девочка, проглотившая десятирублевую монету, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
На рентгенографическом снимке четко визуализировался металлический диск в устье пищевода. Инородное тело создавало так называемый эффект клапана: накапливающаяся слюна и отек мягких тканей сдавливали трахеюуточняется в сообщении
Ребенку без своевременной помощи могло грозить удушение. Девочке провели экстренную эзофагоскопию. Монету извлекли.
Пациентку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, а через несколько часов выписали в удовлетворительном состоянии.