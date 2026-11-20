В Подмосковье спасли девочку, проглотившую 10-рублевую монету Девочку, проглотившую монету, спасли врачи в Мытищах

Москва20 ноя Вести.В Мытищинскую городскую больницу поступила девочка, проглотившая десятирублевую монету, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

На рентгенографическом снимке четко визуализировался металлический диск в устье пищевода. Инородное тело создавало так называемый эффект клапана: накапливающаяся слюна и отек мягких тканей сдавливали трахею уточняется в сообщении

Ребенку без своевременной помощи могло грозить удушение. Девочке провели экстренную эзофагоскопию. Монету извлекли.

Пациентку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, а через несколько часов выписали в удовлетворительном состоянии.