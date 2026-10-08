Москва8 октВести.В Морозовской больнице в Москве прооперировали двухлетнюю девочку, которая проглотила 250 магнитов. Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения.
Родители привезли дочку в Морозовскую больницу с сильным кашлем. Рентген показал: девочка проглотила более 250 магнитных шариковговорится в сообщении
С помощью лапароскопии врачи обследовали ребенка и извлекли все магниты специальными эндоскопическими инструментами.
Операция прошла успешно. Девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.