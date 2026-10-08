В Москве врачи прооперировали ребенка, проглотившего 250 магнитов Московские врачи удалили из желудка двухлетней девочки 250 магнитов

Москва8 окт Вести.В Морозовской больнице в Москве прооперировали двухлетнюю девочку, которая проглотила 250 магнитов. Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения.

Родители привезли дочку в Морозовскую больницу с сильным кашлем. Рентген показал: девочка проглотила более 250 магнитных шариков говорится в сообщении

С помощью лапароскопии врачи обследовали ребенка и извлекли все магниты специальными эндоскопическими инструментами.

Операция прошла успешно. Девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.