Москва30 октВести.Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля прооперировали девочку, проглотившую спонж для макияжа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения.
При поступлении в больницу ребенок жаловался на сильную боль в животе, рвоту и отсутствие стула. После осмотра медики диагностировали у нее кишечную непроходимость и госпитализировали в хирургическое отделение.
В ходе операции выяснилось, что девочка проглотила косметический спонж, который находился в организме предположительно около пяти днейсказано в публикации
Хирурги смогли при помощи лапаротомии удалить из тонкого кишечника инородное тело, однако из-за длительного пребывания его в организме у пациентки начался некроз, который также был прооперирован.
Операция продлилась около двух часов и прошла без осложнений. Пациентка выписана на десятый день после вмешательства в удовлетворительном состоянии.