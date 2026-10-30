В Подмосковье девочка проглотила спонж для макияжа, ее прооперировали Врачи Подмосковья спасли девочку, проглотившую спонж для макияжа

Москва30 окт Вести.Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля прооперировали девочку, проглотившую спонж для макияжа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения.

При поступлении в больницу ребенок жаловался на сильную боль в животе, рвоту и отсутствие стула. После осмотра медики диагностировали у нее кишечную непроходимость и госпитализировали в хирургическое отделение.

В ходе операции выяснилось, что девочка проглотила косметический спонж, который находился в организме предположительно около пяти дней сказано в публикации

Хирурги смогли при помощи лапаротомии удалить из тонкого кишечника инородное тело, однако из-за длительного пребывания его в организме у пациентки начался некроз, который также был прооперирован.

Операция продлилась около двух часов и прошла без осложнений. Пациентка выписана на десятый день после вмешательства в удовлетворительном состоянии.