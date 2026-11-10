Москва10 ноя Вести.Врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы извлекли из желудка местного жителя 6 монет, сообщает ГТРК "Татарстан".

Инородные предметы были обнаружены во время гастроскопии. Пациент рассказал, что проглотил монеты примерно 2 года назад и рассчитывал, что они выйдут естественным путем. Объяснить, зачем он это сделал, мужчина не смог.

Монеты успешно извлекли. Сейчас пациент находится под наблюдением медиков и получает необходимое лечение говорится в публикации

Как пояснили врачи, окисление монет в желудке могло привести к язвенному дефекту и образованию отверстия в стенке органа. В этом случае пациенту потребовалась бы серьезная полостная операция.