Москва23 сенВести.В Нижнем Тагиле местный житель перенес операцию по возвращению желудка из грудной клетки. Один из внутренних органов находился не на месте около двух лет, сообщает Е1.RU.
Желудок пророс в грудь после перенесенного ДТП, в котором пострадала его диафрагма. Через разрыв в ней часть желудка и селезенка мигрировали в грудную клетку.
Несмотря на это, жалоб на здоровье долгое время не было. Пока на одной из тренировок по боксу 25-летнему мужчине не стало плохо.
Его госпитализировали, обнаружили старую травму и в результате проведенного хирургического вмешательства вернули органы на место.