В Нижнем Тагиле у мужчины желудок частично переместился в грудь после ДТП

У жителя Нижнего Тагила желудок пророс в грудь после пережитого ДТП В Нижнем Тагиле у мужчины желудок частично переместился в грудь после ДТП

Москва23 сен Вести.В Нижнем Тагиле местный житель перенес операцию по возвращению желудка из грудной клетки. Один из внутренних органов находился не на месте около двух лет, сообщает Е1.RU.

Желудок пророс в грудь после перенесенного ДТП, в котором пострадала его диафрагма. Через разрыв в ней часть желудка и селезенка мигрировали в грудную клетку.

Несмотря на это, жалоб на здоровье долгое время не было. Пока на одной из тренировок по боксу 25-летнему мужчине не стало плохо.

Его госпитализировали, обнаружили старую травму и в результате проведенного хирургического вмешательства вернули органы на место.