Врачи спасли жителя Воронежа, перенесшего инфаркт и инсульт в один день

В Воронеже мужчина выжил после инфаркта и инсульта в один день Врачи спасли жителя Воронежа, перенесшего инфаркт и инсульт в один день

Москва30 окт Вести.62-летний житель Воронежа выжил после инфаркта и инсульта, которые произошли в один день с интервалом в несколько часов. Об этом сообщили в Воронежской областной клинической больнице №1 на странице во "ВКонтакте".

Мужчина длительное время страдал от повышенного артериального давления, но за помощью к врачам не обращался. В середине октября он почувствовал сильные давящие боли за грудиной. Скорая доставила его в больницу с подозрением на инфаркт миокарда.

Мужчине диагностировали многососудистое поражение, кальциноз и высокий риск тромбоза артерии, питающей сердце. Пациенту срочно провели операцию.

Провели транслюминальную баллонную ангиопластику левой коронарной артерии со стентированием – малоинвазивную процедуру в ходе которой восстановили просвет суженной артерии, расширив ее специальным баллоном и установив металлическую конструкцию, которая будет удерживать артерию "открытой" отмечается в сообщении

После операции мужчина почувствовал себя хорошо, но спустя несколько часов у него появились нарушения в речи и слабость в левых конечностях.

РКТ головного мозга подтвердила ишемический инсульт. В результате хирурги устранили тромботическую окклюзию правой средней мозговой артерии, удалив тромб непосредственно из просвета сосуда, тем самым восстановив кровоток в головном мозге.

Спустя два часа у мужчины восстановилась речь и сила в левых конечностях.

Пациент готовится к выписке.