В Москве врачи спасли супругов, которые оказались вместе в одной больнице Московские врачи спасли супругов, которые вместе оказались в реанимации

Москва11 ноя Вести.Врачи одной из больниц Москвы спасли супругов, которые вместе оказались в реанимации. Историю чудесного спасения рассказали в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения в MAX.

72-летний мужчина начал терять сознание дома. В больнице оказалось, что тромбы перекрыли кровоток в сосудах легких. Врачи провели экстренную операцию по растворению тромбов. Все это время мужчину поддерживала жена, с которой они прожили 46 лет. После очередного визита к мужу у нее развилось состояние, известное как "синдром разбитого сердца".

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Даже в реанимации женщина просила врачей не говорить мужу о своей госпитализации, чтобы он не переживал, в итоге мужчина узнал правду, когда их перевели в соседние палаты.

Сейчас супруги уже восстанавливаются дома и вместе готовятся к золотой свадьбе.