Жених и гости спасли мужчину, потерявшего сознание на свадьбе в Ставрополе В Ставрополе врачи спасли потерявшего сознание на свадьбе гостя

Москва12 окт Вести.В Ставрополе во время свадьбы мужчина потерял сознание, его спасли врачи, которые тоже были на мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава в MAX.

Праздничный вечер неожиданно превратился в борьбу за человеческую жизнь. Во время свадебного торжества мужчина старше 50 лет внезапно потерял сознание и упал, ударившись головой говорится в публикации

Инцидент произошел прямо в банкетном зале. Среди гостей был анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя Борис Балаян, он первым приступил к сердечно-легочной реанимации. К нему сразу присоединились коллеги – два кардиохирурга, травматолог и хирург онколог, который был на свадьбе женихом.

Через 8-10 минут прибыли медики скорой помощи. Они продолжили реанимацию с дефибрилляцией и интубацией трахеи. После этого пациента доставили в больницу, а Борис Балаян сопровождал мужчину в машине скорой и продолжал оказывать помощь.

Пациента подключили к искусственной вентиляции легких. Через несколько дней его состояние стабилизировалось, сейчас он находится в сознании и общается с близкими.