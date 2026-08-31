На свадьбе в Петербурге невеста прыгнула в воду, чтобы спасти тонущего гостя

Невеста прыгнула в реку, чтобы спасти тонущего гостя в Петербурге На свадьбе в Петербурге невеста прыгнула в воду, чтобы спасти тонущего гостя

Москва31 авг Вести.В Санкт-Петербурге один из гостей свадьбы упал в воду, а невеста бросилась за ним, чтобы спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что в реке Большая Невка оказался 20-летний мужчина, родственник невесты.

Во время церемонии на теплоходе в Петербурге 20-летний мужчина упал за борт в Большую Невку. Его 24-летняя родственница-невеста, увидев, что он тонет, прыгнула в воду следом, чтобы его спасти говорится в публикации

Сотрудники водной полиции заметили мужчину и женщину во время патрулирования. Они бросили им спасательные круги и подняли на свой катер.