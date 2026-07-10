Москва10 июлВести.Свадьба блогера Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича, которая проходит у Мидаграбинского озера в Северной Осетии, обернулась настоящим стихийным бедствием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Молодожены и гости попали под ливень и шквалистый ветер.
Шатры, сцену и декор сдувает ветром и заливает дождем. Гости разбегаютсяотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что информация о приготовлениях к торжеству вызвала волну возмущения в соцсетях, так как празднование торжества развернулось на месте особо охраняемой природной территории.