Москва8 июлВести.Минприроды Северной Осетии организовало проверку после известия о свадьбе блогера Иды Галич у Мидаграбинского озера. Об этом сообщает ГТРК "Алания" со ссылкой на публикацию ведомства.
Информация о приготовлениях к торжеству ранее вызвала волну возмущения в соцсетях. Сообщалось, что территория у озера расчищается и готовится установка неких конструкций.
В ведомстве уточнили, что участок частично расположен в границах памятника природы регионального значения "Урочище Джимара".
В ходе проверки оценивается соблюдение установленного режима использования особо охраняемой природной территориипояснили в Минприроды
При выявлении нарушений природоохранного законодательства к виновным лицам будут применены меры административного воздействия.