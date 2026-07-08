В Северной Осетии начали проверку из-за свадьбы Галич у Мидаграбинского озера Из-за свадьбы Иды Галич в охраняемой зоне Северной Осетии начали проверку

Москва8 июл Вести.Минприроды Северной Осетии организовало проверку после известия о свадьбе блогера Иды Галич у Мидаграбинского озера. Об этом сообщает ГТРК "Алания" со ссылкой на публикацию ведомства.

Информация о приготовлениях к торжеству ранее вызвала волну возмущения в соцсетях. Сообщалось, что территория у озера расчищается и готовится установка неких конструкций.

В ведомстве уточнили, что участок частично расположен в границах памятника природы регионального значения "Урочище Джимара".

В ходе проверки оценивается соблюдение установленного режима использования особо охраняемой природной территории пояснили в Минприроды

При выявлении нарушений природоохранного законодательства к виновным лицам будут применены меры административного воздействия.