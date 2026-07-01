Москва1 июлВести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства в Республике Адыгея. Об этом ведомство сообщает в MAX. Информация о нарушении появилась в социальных медиа.
Вблизи жилых домов в хуторе Пикалин функционирует предприятие по утилизации отходов, которое складирует их на открытой местности, что влечет неблагоприятные последствияуточняется в мессенджере
Предпринятые уполномоченными органами меры результатов не приносят.
Региональный СК проводит проверку. Руководителю СУ по Республике Адыгея Василию Ларину поручено доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.