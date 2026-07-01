В Адыгее возбудят дело по факту нарушения природоохранного законодательства

Глава СК поручил возбудить дело по факту нарушения утилизации отходов в Адыгее В Адыгее возбудят дело по факту нарушения природоохранного законодательства

Москва1 июл Вести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства в Республике Адыгея. Об этом ведомство сообщает в MAX. Информация о нарушении появилась в социальных медиа.

Вблизи жилых домов в хуторе Пикалин функционирует предприятие по утилизации отходов, которое складирует их на открытой местности, что влечет неблагоприятные последствия уточняется в мессенджере

Предпринятые уполномоченными органами меры результатов не приносят.

Региональный СК проводит проверку. Руководителю СУ по Республике Адыгея Василию Ларину поручено доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.