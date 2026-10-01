91 человек отравился на свадьбе в Азербайджане

91 человек попал в больницу после свадьбы в Азербайджане 91 человек отравился на свадьбе в Азербайджане

Москва1 окт Вести.Количество отравившихся на свадьбе в Кюрдамирском районе Азербайджана выросло до 91 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики (TƏBİB).

В Кюрдамирскую центральную районную больницу был госпитализирован 91 человек с подозрением на отравление сказали собеседники журналистов

1 октября агентство АПА сообщило о массовом отравлении на свадьбе в Азербайджан. По данным СМИ, торжество проводилось в банкетном зале Güneş. Изначально число пострадавших оценивали в 50 человек, среди отравившихся есть дети. Причины произошедшего пока неизвестны, проводятся проверки.