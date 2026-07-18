Гости приема в посольстве Франции в Ереване сообщили о пищевом отравлении

Гости посольства Франции в Армении отравились на торжественном приеме Гости приема в посольстве Франции в Ереване сообщили о пищевом отравлении

Москва18 июл Вести.Посольство Франции в Армении подтвердило информацию о пищевом отравлении гостей, которые присутствовали на приеме по случаю Дня взятия Бастилии.

Встреча состоялась 14 июля в Ереване.

Гости, присутствовавшие на приеме в посольстве Франции по случаю Национального дня 14 июля 2026 года, сообщили о симптомах пищевого отравления говорится в заявлении дипмиссии

Посольство принесло извинения всем, кого затронул инцидент. Кроме того, дипломаты выразили надежду на скорейшее установление причин произошедшего.

Армянские СМИ прежде писали, что несколько гостей приема обратились в медицинские учреждения Еревана с признаками пищевого отравления. Информация о числе пострадавших не приводится.

В мероприятии, посвященном национальному празднику Франции, принимал участие, в частности, вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Ранее сообщалось, что в пятизвездочном отеле на турецком курорте Кушадасы произошло массовое отравление. Около 30 туристов были госпитализированы.