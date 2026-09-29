Москва29 сенВести.Жительница Москвы узнала об изменах мужа после того, как он попал в реанимацию и на некоторое время впал в кому, сообщает SHOT.
Все началось с того, что женщина обнаружила супруга утром в ванной без сознания. Она перепугалась и вызвала скорую. Мужчину увезли в больницу, где он некоторое время находился в коме. У пациента диагностировали отравление.
Уже ночью жене позвонил друг мужчины и попросил прислать справку о госпитализации. Она взяла телефон благоверного, отправила документы в мессенджере и тут случайно увидела пикантные переписки сразу с несколькими девушками.
За пять лет она ни разу не подозревала мужа в измене и весь день переживала за его жизньпишет паблик со ссылкой на слова обманутой супруги
Муж попросил прощения, но жена пока не готова принять окончательное решение.