В Индии медсестра поставила мужу капельницу с жидкостью для чистки туалета В Индии медсестра ради любовника поставила мужу капельницу с чистящим средством

Москва8 июл Вести.В Индии сотрудники полиции арестовали медсестру за убийство собственного мужа. Женщина решилась на преступление ради любовника, сообщает News 9 Live.

Как установило следствие, у медсестры по имени Сандхья был роман на стороне, из-за чего она часто ссорилась со своим мужем Прашантом. В какой-то момент женщина и ее любовник решили расправиться с мужчиной: они напоили его, избили и сбросили с крыши.

Несмотря на серьезные травмы, Прашант выжил. Любовники убедили его, что он сам упал, так как был сильно пьян, после чего увезли его в больницу. Там Сандхья решила добить супруга. Она поставила ему капельницу с жидкостью для чистки туалета, в результате чего мужчина скончался.

Мать погибшего заподозрила неладное и обратилась в полицию. Правоохранители арестовали Сандхью и ее любовника.

Ранее в индийском штате Махараштра правоохранительные органы задержали группу мошенников, занимавшихся производством и сбытом фальсифицированного молока, изготовленного на основе шампуня и пальмового масла.