В Индии пресекли продажу фальсифицированного молока из моющих средств В Индии задержали мошенников, делавших молоко из шампуня

Москва7 июл Вести.В индийском штате Махараштра правоохранительные органы задержали группу мошенников, занимавшихся производством и сбытом фальсифицированного молока, изготовленного на основе шампуня и пальмового масла. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на данные следствия.

Согласно публикации, в нескольких районах штата прошли масштабные рейды, направленные на пресечение всей цепочки поставок синтетического продукта. Проверки затронули дистрибьюторов, перевозчиков и центры переработки. Установлено, что злоумышленники смешивали опасный химический раствор с натуральным молоком для последующей продажи ради получения сверхприбыли.

Управление по контролю за продуктами и медикаментами (FDA) изъяло шампунь, моющие средства, пальмовое масло, эмульгаторы и другие компоненты на сумму около 14,8 миллиона рупий (156 тысяч долларов - ред.), которые, по данным следствия, использовались для изготовления фальсифицированного молока уточняется в материале

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.