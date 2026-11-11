Москвичка, переживая за мужа, попала в больницу с "синдромом разбитого сердца" У москвички после госпитализации мужа развился "синдром разбитого сердца"

Москва11 ноя Вести.Врачи городской клинической больницы имени Ерамишанцева в Москве спасли супругов, которые один из другим оказались в реанимации, причем у женщины развился "синдром разбитого сердца", сообщает столичный Департамент здравоохранения в мессенджере MAX.

Первым госпитализировали 72-летнего мужчину, который дома начал терять сознание. В больнице выяснилось, что тромбы перекрыли кровоток в сосудах легких. Была проведена экстренная операция, тромбы растворили специальным препаратом.

Все это время пациента поддерживала жена, с которой они вместе 46 лет. После очередного визита к мужу ей внезапно стало плохо – у нее развился "синдром разбитого сердца".

У пациентки из-за сильного стресса часть сердечной мышцы временно перестала нормально сокращаться, что привело к сердечной недостаточности пояснила заведующая кардиологическим отделением ГКБ имени Ерамишанцева Анна Гаскина

Женщину поместили в реанимацию. Она попросила не говорить супругу о своей госпитализации, чтобы он не переживал. Мужчина узнал обо всем только тогда, когда они оказались в соседних палатах.

Сейчас супруги выписаны домой и готовятся к золотой свадьбе.

"Синдром разбитого сердца" еще известен как синдром такоцубо (от японского слова, обозначающего мешок для ловли осьминогов). При данной патологии форма левого желудочка сердца напоминает такой мешок.