В Подмосковье фельдшер скорой вышла замуж за спасенного от инфаркта пациента

Фельдшер скорой из Подмосковья спасла мужчину от инфаркта и вышла за него замуж В Подмосковье фельдшер скорой вышла замуж за спасенного от инфаркта пациента

Москва16 окт Вести.В Подмосковье сыграли свадьбу фельдшер скорой помощи и спасенный ею от инфаркта пациент, сообщил областной Минздрав в MAX.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в январе этого года молодая фельдшер Владлена Александрова была на смене, когда на подстанцию поступил экстренный вызов: 35-летнему мужчине стало плохо с сердцем.

Уже через несколько минут Владлена с коллегой уже были в квартире пациента Ильи Пономарева.

Снятая электрокардиограмма показала развивающийся инфаркт миокарда. Пациента надо было экстренно госпитализировать, а до больницы предстояло ехать около 40 минут.

Всю дорогу девушка-фельдшер контролировала жизненно важные показатели, следила за работой оборудования, успокаивала пациента и даже держала его за руку, рассказали в Минздраве Подмосковья.

Спасла от инфаркта, а потом вышла замуж – невероятная история любви с подмосковной скорой помощи говорится в публикации

Обычный рабочий вызов для медиков был завершен, но девушка не выходила у Ильи из головы. Мужчина три недели искал Владлену в соцсетях, а когда нашел и написал, она ответила.

Уже вскоре случайное знакомство в машине скорой помощи переросло в роман, а в начале октября близкие и коллеги поздравляли Владлену и Илью Пономаревых со свадьбой. Для этого события молодожены выбрали красивую дату: 10.10.2026.