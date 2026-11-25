В Наро-Фоминске женщина стала мамой в восьмой раз

Женщина родила восьмого ребенка в Наро-Фоминске В Наро-Фоминске женщина стала мамой в восьмой раз

Москва25 ноя Вести.Женщина стала матерью в восьмой раз в Наро-Фоминском перинатальном центре. Об этом Минздрав Подмосковья сообщает в MAX.

В Наро-Фоминском перинатальном центре женщина стала мамой в восьмой раз. Учитывая акушерский анамнез женщины и крупный вес малыша, медицинскую помощь ей оказывала расширенная бригада акушеров-гинекологов и неонатологов говорится в сообщении

Родился мальчик весом 4 850 граммов, родители назвали его Романом. Он и его мама чувствуют себя хорошо и уже находятся дома, в окружении близких.

В Минздраве пожелали счастья семье и крепкого здоровья малышу.