За неделю в Приморье родились 260 детей В Приморье за неделю родились 260 детей

Москва27 окт Вести.В Приморском крае за прошлую неделю родились 260 детей – 129 мальчиков и 131 девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

В 115 семьях родился первый ребенок, в 83 – появились вторые дети, 34 семьи стали многодетными, а в 28 – родились четвертые, пятые и шестые малыши. Особым событием стало рождение двойни – мальчиков говорится в канале приморского Минздрава в MAX

В ведомстве обратили внимание, что подготовиться к родительству лучше заранее. Для этого доступна бесплатная диспансеризация репродуктивного здоровья в поликлиниках по месту прикрепления. Обследования помогают снизить риски для здоровья будущих родителей и их детей.