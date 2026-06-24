Москва24 июнВести.Врачи краевой клинической больницы спасли жительницу Читы после пяти остановок сердца, сообщается в MAX-канале правительства Забайкальского края.
Пять раз сердце остановилось. Врачи подарили пациентке шанс на жизньговорится в сообщении
Высокий профессионализм забайкальских врачей отметил губернатор региона Александр Осипов. По его словам, пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии, врачи кардиореанимации несколько суток боролись за ее жизнь.
В борьбе за жизнь врачи подключили женщину к аппарату, который позволяет циркулировать крови в обход ослабленных сердца и легкихнаписал чиновник в своем MAX-канале
Он подчеркнул, что уже через несколько часов появилась положительная динамика, через сутки пациентку отключили от аппарата. Сейчас женщина дома и чувствует себя хорошо.