Показатели сахара в крови — тема, которая волнует многих. По данным НМИЦ эндокринологии, к началу 2026 года общее число официально зарегистрированных пациентов с сахарным диабетом в России достигло 5,46–5,8 млн человек, что около 3,9% всего населения страны. Однако около 50% россиян с диабетом 2 типа по-прежнему не знают о своем диагнозе [1]. Поэтому важно четко понимать, какие цифры считаются нормальными, а когда нужен повторный анализ.

Какая норма сахара в крови у человека

Слово “сахар” в быту обычно означает глюкозу в крови. Глюкоза — основной быстрый источник энергии для клеток и эффективной работы мозга. Ее уровень регулируется гормонами, прежде всего инсулином для корректного обмена веществ и глюкагоном для предотвращения падения уровня сахара в крови.

Если углеводный обмен работает неправильно, показатель глюкозы в крови станет ниже или выше нормы. Такое отклонение может быть ранним признаком преддиабета, сахарного или гестационного диабета и других обменных нарушений.

Уровень глюкозы меняется в течение дня. Утром натощак — показатель один, после приемов пищи — второй, а при стрессе, болезни, недосыпе или интенсивной тренировке — третий

Главный ориентир для корректной диагностики содержания сахара в крови — концентрация глюкозы в венозной плазме. Для биохимического анализа материал берется из вены, и проводится лабораторное исследование. Домашний глюкометр также может быть удобен для самоконтроля при уже установленном эндокринном заболевании, но не заменяет лабораторную диагностику.

Норма глюкозы на голодный желудок

Анализ натощак обычно сдается утром после 8–14 часов без еды. Воду пить можно.

Показатель глюкозы в венозной плазме натощак, ммоль/л Значение результата До 6,1 Норма для большинства взрослых 6,1–6,9 Нарушенная гликемия натощак, один из вариантов преддиабета 7,0 и выше Диабетический диапазон, нужно измерить показания заново и получить новый результат анализа

В американских рекомендациях ADA для преддиабета [2] используется более низкий порог натощак — 5,6–6,9 ммоль/л

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Норма глюкозы после приема пищи

После приема пищи уровень растет, так как организм получает углеводы, переводит их в глюкозу и отправляет ее в кровь, чтобы клетки получили энергию.

Условия для измерения Нормальные показатели Через два часа после еды или после ПГТТ* Менее 7,8 ммоль/л После ПГТТ 7,8–11,0 ммоль/л Нарушена усвояемость глюкозы и поддержание ее безопасного уровня После ПГТТ 11,1 ммоль/л и выше Риск развития эндокринного заболевания

* ПГТТ — пероральный глюкозотолерантный тест — человек сдает натощак кровь, затем выпивает раствор с 75 г глюкозы, после чего биоматериал берется повторно. Этот анализ помогает найти скрытые нарушения, которые не всегда видны по утреннему сахару [2].

Норма гликированного гемоглобина HbA1c

HbA1c показывает средний уровень глюкозы примерно за последние 2–3 месяца. Его результаты гораздо корректнее разовых тестов, так как меньше зависят от того, что человек съел вечером перед анализом. Однако HbA1c может искажаться при анемии, некоторых заболеваниях крови, беременности, после кровопотери и в ряде других ситуаций.

HbA1c Как трактуется До 6,0% Нормальный показатель по медицинской практике в России 6,0–6,4% Пограничный диапазон, нужен врачебный разбор и дополнительные исследования 6,5% и выше Риск развития эндокринного заболевания

Таблица нормы глюкозы в крови по возрасту

У мужчин и не беременных женщин диагностические пороги, в целом, одинаковые. Возраст может влиять на обмен веществ и риск развития диабета, но не становится основополагающим фактором для появления эндокринного заболевания.

Норма глюкозы у детей

У новорожденных и младенцев показатель глюкозы в крови обычно ниже, чем у детей постарше. После подросткового возраста ориентиры постепенно приближаются к взрослым значениям.

Возрастные нормы у детей при сдаче крови натощак:

новорожденные до одного месяца — 2,8–4,4 ммоль/л;

груднички и подростки до 14 лет — 3,3–5,5;

дети старше 14 лет — 4,1–5,9.

Норма глюкозы у взрослых

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Для большинства детей [3], взрослых и пожилых основной ориентир такой:

Анализ Нормальные показатели, ммоль/л Диагностические ориентиры для определения преддиабета и гипергликемии [4], ммоль/л Венозная плазма натощак Менее 6,1 6,1–6,9 — нарушенная гликемия натощак и более 7,0 для возможного диагностирования эндокринного заболевания Через 2 часа после ПГТТ Менее 7,8 7,8–11,0 и более 11,1 HbA1c До 6,0% по российской медицинской практике 6,0–6,4% и более 6,5%

Если результат выше, это не всегда означает диабет. Но это повод обсудить с врачом, нужен ли HbA1c, ПГТТ или дополнительные анализы

Норма глюкозы у пожилых людей

У пожилых людей сахар чаще повышается из-за снижения чувствительности тканей к инсулину, меньшей физической активности, приема некоторых лекарств и сопутствующих болезней.

В отношении людей старше 60–65 лет в медицинской практике разделяются критерии диагностики для отслеживания риска развития диабета и целевые показатели контроля для тех, у кого уже заболевание диагностировано.

Диагностический ориентир для контроля риска развития диабета мы привели в таблице выше. Для второй же категории с подтвержденным заболеванием используются следующие клинические показатели от “Российской ассоциации эндокринологов” [4]:

Состояние человека Целевой HbA1c Показатель венозной плазмы натощак, ммоль/л Ожидаемый показатель через два часа после ПГТТ, ммоль/л Функциональная сохранность, то есть нет тяжелых сопутствующих болезней Менее 7,5% До 7,5 Менее 10,0 Старческая астения или деменция Менее 8,5% До 8,5 Менее 12,0

Норма глюкозы при беременности

При беременности у женщины может развиться гестационной сахарный диабет (ГСД). Он возникает из-за того, что гормоны плаценты блокируют работу собственного инсулина матери, вызывая повышение уровня глюкозы в крови. В большинстве случаев ГСД проходит сам после родов.

Показатель по венозной плазме Диагностический ориентир для ГСД, согласно российским клиническим рекомендациям за 2024 год [5], ммоль/л Натощак 5,1 и выше, но ниже 7,0 Через один час после ПГТТ 10,0 и выше Через два часа после ПГТТ 8,5 и выше, но ниже 11,1

Скрининг на ГСД проводится, как правило, на 24–28 неделе беременности с помощью перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ)

Есть определенные факторы, которые увеличивают вероятность развития ГСД: избыточный вес до беременности, возраст старше 30 лет, случаи эндокринного заболевания у близких родственников, плод весом более четырех килограммов или синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

Без контроля ГСД заболевание может нанести вред, как будущей матери, так и не родившемуся малышу:

риски для женщины: повышение вероятности развития позднего гестоза, многоводия и инфекций мочеполовой системы;

риски для плода: слишком крупный размер, что усложняет родовую деятельность, и низкий уровень глюкозы у ребенка сразу после рождения.

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Отличие венозной и капиллярной крови при анализе

Внутрисосудистая кровь берется из вены для исследования в лаборатории. Капиллярная же собирается из пальца для проведения экспресс-тестов и при использовании глюкометра.

Важно: прибор показывает ориентировочный текущий уровень глюкозы в крови и имеет допустимую погрешность. На результат влияют чистота рук, срок годности тест-полосок, температура хранения, техника прокола, калибровка прибора и даже то, насколько сильно человек сдавливает палец

Когда нужно сдавать анализ на глюкозу

Проверить концентрацию глюкозы стоит:

при диспансеризации;

после 45 лет;

при лишнем весе или ожирении;

если у родителей, братьев или сестер есть эндокринные заболевания;

при повышенном давлении, высоком холестерине, сердечно-сосудистых заболеваниях;

при СПКЯ;

после ГСД;

при малоподвижном образе жизни;

при постоянной жажде, частом мочеиспускании, необъяснимом похудении;

при слабости, потливости, дрожи, приступах голода, спутанности сознания.

Симптомы повышенной глюкозы в крови

Повышенный сахар — гипергликемия — может долго не ощущаться, тем не менее организм может подавать сигналы о своем состоянии следующими признаками:

сильной жаждой;

частым мочеиспусканием;

сухостью во рту;

усталостью;

сонливостью после приемов пищи;

ухудшением зрения;

медленным заживлением ран;

кожным зудом;

частыми инфекциями;

похудением без причины.

Опасные признаки, при проявлении которых требуется срочный вызов скорой помощи: рвота, боль в животе, запах ацетона изо рта, выраженная слабость, спутанность сознания. Это может быть свидетельством разрушений клеток нервной системы

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Симптомы пониженной глюкозы в крови

Низкий сахар — гипогликемия — чаще встречается у людей, у которых нарушен баланс между дозой сахароснижающих лекарств, КБЖУ приемов пищи и физической активностью. Возможные симптомы:

дрожь;

потливость;

резкий голод;

сердцебиение;

тревога;

слабость;

головокружение;

сонливость;

нарушение речи;

спутанность сознания;

обморок.

При гипогликемии эндокринолог обычно заранее объясняет, как действовать. Например, срочно насытить организм быстрыми углеводами с помощью таблетки глюкозы или сладким напитком

Кому нужно контролировать сахар регулярно

Регулярный контроль особенно важен людям из группы риска:

Фактор риска Почему важно проверяться Лишний вес Часто связан с инсулинорезистентностью, то есть клетки организма теряют чувствительность к гормону инсулину Возраст старше 45 лет Возрастает риск развития диабета 2 типа Наследственность Семейный анамнез и изначальная предрасположенность повышает вероятность возникновения у потомком схожего эндокринного заболевания ГСД в прошлом Выше риск развития диабета 2 типа в будущем Гипертония и высокий холестерин Чаще спровоцировано общим нарушением обмена веществ Низкая физическая активность Мышцы меньше используют глюкозу и хуже ее всасывают СПКЯ Так же, как и лишний вес, повышает риск возникновения инсулинорезистентности

Согласно данным IDF Diabetes Atlas [6] за 2024 год, около 7,6 миллиона взрослых россиян в возрасте 20–79 лет живут с диабетом, причем более 3,1 миллиона из этих случаев остаются недиагностированными. Более того Российская Федерация занимает второе место в Европе по количеству взрослых, страдающих от данного эндокринного заболевания.

Как правильно сдавать биохимический анализ на глюкозу

Подготовка к анализу натощак

Чтобы результат был достоверным, важно:

не есть 8–14 часов до анализа;

пить только воду и отказаться от кофе, чая, сока и других сладких напитков;

за сутки избегать алкоголя и непривычно тяжелых тренировок;

не курить за 1–2 часа до взятия биоматериала для лабораторных исследований;

перед сдачей крови посидеть спокойно 10–15 минут;

обсудить с врачом корректность результатов, если принимаются гормоны, диуретики, нейролептики или другие препараты;

желательно не чистить зубы перед забором крови из-за подсластителей в пасте.

Что может повлиять на результат

Глюкоза может временно повыситься в крови из-за: Глюкоза может снизиться из-за: инфекции;

стресса;

боли;

недосыпа;

переедания накануне;

избытка быстрых углеводов;

приема некоторых лекарств;

низкой физической активности. голодания;

алкоголя, особенно натощак;

чрезмерной физической нагрузки;

передозировки инсулина или сахароснижающих препаратов;

пропуски приемов пищи при диабете.

Какие анализы помогут проверить уровень глюкозы

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Сахарный диабет 2 типа часто развивается бессимптомно. Человек годами может не подозревать о болезни, в то время как она разрушает его сосуды и почки. Ранняя диагностика позволяет своевременно выявить преддиабет и предотвратить тяжелые осложнения Анна Шелобанова Терапевт и геронтолог сети пансионатов для пожилых людей “Теплые беседы”

Анализ крови на глюкозу

Базовый тест на определение уровня глюкозы в крови в конкретный момент. Биоматериал берется из вены натощак.

Глюкозотолерантный тест

Пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ) нужен, когда врач хочет понять, как организм справляется с углеводной нагрузкой. Анализ проводится при подозрении на преддиабет, скрытых нарушениях углеводного обмена и гестационном диабете (ГСД).

HbA1c

HbA1c показывает среднюю картину за несколько месяцев и применяется для диагностики и контроля эндокринного заболевания.

Тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) стоит сдавать не только при жалобах, но, в первую очередь, людям из группы риска. Классический портрет диабета 2 типа — это люди старше 45 лет, с лишним весом, малоподвижным образом жизни и несбалансированным питанием. Но в последние годы появилась тревожная статистика: все чаще это заболевание выявляется и у детей. Основные факторы появления эндокринных патологий — лишний вес и нездоровые пищевые привычки — нередко формируются в семье уже с детства Тимур Николаев Основатель “Фонда борьбы с диабетом”

Глюкометр и домашнее измерение сахара в крови

Прибор применяется в ситуации, когда диабет уже установлен и нужно контролировать изменения уровня глюкозы в крови на фоне приемов пищи, физической нагрузки или приема лекарств.

Для первичного скрининга я бы рекомендовал HbA1c — он отражает средний уровень сахара за последние 2–3 месяца и не требует сдачи строго натощак, что делает его удобнее для регулярной проверки. Глюкоза натощак — более простой и доступный вариант, но чувствителен к разным факторам, будь то стресс, недосып или состав последнего приема пищи. ПГТТ — самый точный, но он обычно назначается уже при пограничных результатах, а не для массового скрининга Тимур Николаев Основатель “Фонда борьбы с диабетом”

Что значит сахар выше или ниже нормы

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Повышенный сахар

Состояние, при котором повышен уровень глюкозы в крови, называется гипергликемией. Оно связывается с диабетом 1-го типа и 2-го типа, ГСД или преддиабетом. Но гипергликемия может быть следствием других отклонений: заболевания поджелудочной железы, гормональных нарушений, тяжелых инфекций, приемов некоторых препаратов.

В российском аналитическом обзоре за 2024 год по преддиабету [7] подчеркивается, что преддиабет связан с повышенным риском развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Также согласно данным метаанализа 129 исследований: у людей с преддиабетом риск смерти, инсульта и ишемической болезни сердца был выше, чем у людей с нормальной гликемией.

Пониженный сахар

Гипогликемия — это состояние, при котором уровень глюкозы падает ниже нормы. Это приводит к тому, что клеткам головного мозга не хватает энергии для нормальной работы. Чаще всего это состояние проявляется у людей с эндокринными заболеваниями, которые принимают стимулирующие препараты для дополнительной выработки инсулина.

Низкий уровень глюкозы может быть опаснее высокого прежде всего в острых состояниях. Гипогликемия способна быстро привести к потере сознания, судорогам и даже смерти в течение нескольких минут или часов. Тогда как гипергликемия чаще вызывает хронические осложнения, которые развиваются месяцами и годами. В связи с этим людям на инсулине или сахароснижающих препаратах особенно важно регулярно проверять свое состояние Анна Шелобанова Терапевт и геронтолог сети пансионатов для пожилых людей “Теплые беседы”

Когда нужно пересдать анализ или обратиться к врачу

Пересдать анализ или обратиться к врачу необходимо, если:

показатель глюкозы в крови натощак выше нормальных значений;

сахар после приема пищи выше 7,8 ммоль/л;

показатель HbA1c попал в пограничный диапазон;

появились жажда, частое мочеиспускание, похудение;

бывают приступы потливости, дрожи, слабости;

при беременности глюкоза в крови натощак 5,1 ммоль/л и выше;

глюкометр несколько раз подряд показывает необычно высокие или низкие значения.

Как поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови

Нормальный сахар поддерживается устойчивыми привычками в течение жизни.

Физическая активность помогает мышцам использовать глюкозу и повышает чувствительность к инсулину. В исследовании по Кемеровской области [8] нарушения углеводного обмена встречались у 23,9% участников 35–70 лет. Авторы также выявили связь между здоровьем граждан и инфраструктурой района, например, отсутствием тротуаров и удаленностью остановок.

Для поддержания нормального уровня глюкозы в крови необходимо:

есть больше овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов;

добавить белок в основные приемы пищи;

ограничить сладкие напитки, соки, выпечку, белый хлеб;

не устраивать частые перекусы сладким;

выбирать продукты с клетчаткой;

двигаться каждый день;

добавлять силовые нагрузки, если нет противопоказаний;

снижать вес постепенно, если он повышен.

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Мы спросили у экспертов, какие три привычки сильнее всего помогают поддерживать нормальный показатель сахара в крови:

Три привычки, которые реально помогают держать сахар в норме: контроль качества и количества углеводов в рационе, регулярная физическая активность хотя бы 20–30 минут и самоконтроль. Я рекомендую каждому человеку держать дома недорогой глюкометр и хотя бы раз в месяц измерять уровень глюкозы, даже если ничего не беспокоит. У меня на этот счет есть правило: в диабете важно не качество, а количество измерений — только по регулярным цифрам можно увидеть реальную картину, а не полагаться на самочувствие Тимур Николаев Основатель “Фонда борьбы с диабетом”

Терапевт Анна Шелобанова согласилась со словами коллеги, добавив, что контроль за гликемической нагрузкой важен, чтобы не допустить резких скачков глюкозы после приемов пищи. Необходимо минимизировать содержание в рационе быстрых углеводов, например, подсластителей, белой муки и сладостей. Отдавать же предпочтение нужно сложным углеводам и клетчатке: злакам и крупам, овощам, фруктам с кожурой и орехам.

Сон и стресс также напрямую связаны с показателем сахара и количеством получаемой мозгом энергией. Недосып и хроническое напряжение повышают уровень стрессовых гормонов, — кортизола, адреналина и норадреналина, — а они могут ухудшать чувствительность к инсулину.

Полезно:

спать 7–9 часов, если это возможно;

не есть тяжелую пищу поздно вечером;

делать перерывы при сидячей работе;

ходить пешком после приемов пищи;

лечить гипертонию и нарушения липидного обмена;

не курить;

не начинать лечение самостоятельно и не пытаться стабилизировать уровень глюкозы БАДами.

Частые вопросы

01 Какой сахар считается нормальным утром натощак? — Для большинства взрослых нормальный показатель — менее 6,1 ммоль/л. 02 Какой сахар должен быть через два часа после еды? — Обычно через два часа после еды или ПГТТ показатель должен быть ниже 7,8 ммоль/л. 03 Отличается ли показатель глюкозы в крови у мужчин и женщин? — Показатель сахара в организме одинаков как у мужчин, так и у женщин. Однако при беременности действует другая система оценивания глюкозной нормы: натощак — от 5,1 до 7,0 ммоль/л; через час после ПГТТ — от 10,0 и выше; через два — от 8,5 до 11,1. 04 Можно ли доверять показаниям глюкометра? — Можно ориентироваться на показания прибора при самоконтроле при установленном эндокринном заболевании в том случае, если полоски не просрочены, руки чистые, а измерение выполнено правильно. Для постановки диагноза нужен в первую очередь лабораторный анализ венозной крови. 05 Как часто нужно проверять глюкозу в крови? — Если жалоб и факторов риска нет, частоту лучше определить с терапевтом на профилактическом осмотре. Но при наличии таких факторов риска, как избыточный вес, возраст старше 45 лет, предрасположенность к сахарному диабету по наследству, гипертония, высокий показатель холестерина, синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или гестационный диабет во время беременности, обследование необходимо проходить как минимум один раз в год.

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