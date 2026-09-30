Синоптики рассказали, где в московском регионе ночью были первые заморозки Заморозки отмечались минувшей ночью в Новой Москве и Черустях

Москва30 сен Вести.Температура ниже нулевой отметки была зафиксирована минувшей ночью в Новой Москве и на неофициальном "полюсе холода" столичного региона – в подмосковном поселке Черусти, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

Там сообщили, что в Черустях ночью 30 сентября столбики термометров опускались до показателя минус 0,9 градуса.

До минус 0,5 градусов холодало ночью и в Новой Москве, в частности, в поселке Михайловское, а в Новоиерусалимской было зарегистрировано 0,2 градуса ниже нуля говорится в сообщении

Согласно показателям главной московской метеостанции на ВДНХ, минувшая ночь стала в столице самой холодной с начала календарной осени. Здесь столбики термометров опускались до отметки плюс 4,7 градуса. Минувшей ночью этот показатель был на одну десятую градуса выше.