Ближайшая ночь в Москве грозит стать одной из самых холодных за осень

Москвичей ожидает одна из самых холодных ночей за осень Ближайшая ночь в Москве грозит стать одной из самых холодных за осень

Москва18 окт Вести.Предстоящая ночь может стать одной из самых холодных с начала осени в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Предстоящей ночью на фоне переменной облачности без осадков температура воздуха в Москве составит плюс три-пять градусов, по области - от плюс одного до плюс шести градусов цитирует собеседника агентство

В публикации уточняется, что на данный момент самой холодной с начала осени считается ночь на 4 октября – тогда температура в столице опустилась до плюс двух градусов. До этого самая низкая температура – плюс 3,2 градуса – была зафиксирована в ночь на 2 октября, а еще ранее – плюс 4,7 градуса 30 сентября. Такие цифры показали термометры метеостанции ВДНХ.