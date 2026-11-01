Ночь на 1 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

В Москве минувшая ночь оказалась холоднее всех предыдущих этой осенью Ночь на 1 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

Москва1 ноя Вести.По данным Гидрометцентра с главной столичной метеостанции на ВДНХ, минувшая ночь оказалась самой холодной в Москве с начала календарной осени - температура там опустилась до минус 0,8 градуса. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала текущей календарной осени… Столбики термометров на главной метеостанции города опустились до минус 0,8 градуса говорится в публикации

Отмечается, что прежний минимум осени держался с ночи на 20 октября, когда на ВДНХ было минус 0,1 градуса. В пятерку самых холодных ночей также попали ночи на 28 октября (0,4 градуса), на 21 октября (плюс 0,9) и на 4 октября (плюс 2 градуса).

В остальных районах Москвы минувшей ночью температура осталась положительной: в Тушине - плюс 0,9 градуса, у гостиницы "Балчуг" в центре - плюс 4.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина ранее рассказывала, что в ноябре ночью в Москве может похолодать до минус 12 градусов, а днем - до минус 7. При этом месяц в целом ожидается в рамках климатической нормы, несмотря на перепады.