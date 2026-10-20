Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени Синоптик Леус: минувшей ночью температура в Москве опускалась до +0,1 градуса

Москва20 окт Вести.Ночь с 19 на 20 октября стала самой холодной в Москве с начала осени. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала нынешней осени. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ температура опускалась до +0,1 градуса написал он в своем MAX

При этом синоптик уточнил, что после 7 часов утра столбики термометров продолжили двигаться вниз и достигли минусовых значений. На минимуме они опустились до -0,1 градуса.