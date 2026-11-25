Ночь 25 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Москва пережила самую холодную ночь с начала осени Ночь 25 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Москва25 ноя Вести.Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве: температура воздуха в столице опустилась до минус 1,4 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Однако, по словам синоптика, быть лидером сегодняшнему дню придется не долго: уже в четверг, 26 ноября, температура опустится ниже сегодняшних значений.

По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, сегодня минимум составил -1,4 градуса говорится в сообщении

Уже ближайшей ночью ожидается минус 3–5 градусов, да и до конца ноября лидер "холодного" списка сменится в Москве еще не раз, отметил Леус.