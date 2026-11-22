Эксперты рассказали, как законсервировать на зиму неиспользуемую машину Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к "зимней спячке"

Москва22 ноя Вести.Автомобиль зимой страдает от реагентов, которые разъедают лакокрасочное покрытие и разрушают незащищенный кузов. Об этом в беседе с RT рассказали эксперты "Авто.ру", отметив, что для "зимней спячки" машине лучше всего подойдет сухой гараж или закрытая парковка с вентиляцией.

Главное в помещении – не тепло, а стабильная температура. При ее перепадах на металле оседает конденсат, что при повреждении ЛКП ведет к ржавчине. Если гаража нет, машину можно оставить и на улице на ровной площадке и накрыть дышащим чехлом из хлопка посоветовали специалисты

По словам экспертов, полиэтилен или брезент не подойдут, так как они задерживают влагу и провоцируют появление ржавчины. Кроме того, специалисты советуют отправлять авто на долгую стоянку в полностью исправном состоянии. Владельцу следует заменить масло, проверить днище авто и залить в омыватель незамерзающую жидкость.

На АЗС нужно заправить полный бак, чтобы на его стенках не образовывался конденсат. При этом мойку, по словам специалистов, лучше оставить напоследок — кузов нужно очистить от реагентов и покрыть полиролью, которая создаст дополнительный слой защиты.

Далее до гаража или парковки доезжаем своим ходом, чтобы по дороге колодки и диски просохли и не приржавели потом друг к другу. По той же причине не затягиваем ручной тормоз, а оставляем машину на передаче или в режиме "Паркинг" пояснили эксперты

Если машина проведет зиму на улице или в холодном помещении, нужно подкачать шины до верхней границы нормы, посоветовали специалисты.

Ранее юрист Александр Манько рассказал о важности внимательно изучить и проверить документы перед покупкой автомобиля с рук. По его словам, необходимо прежде всего убедиться, что машина не находится в розыске или в залоге.