Россиянам рассказали, как избежать покупки проблемной машины Юрист Манько: важно тщательно проверить документы перед покупкой авто с рук

Москва19 ноя Вести.Важно внимательно изучить и проверить документы перед покупкой автомобиля с рук. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал юрист Александр Манько.

По словам специалиста, необходимо прежде всего убедиться, что машина не находится в розыске или в залоге.

До покупки зайдите на сайт реестра залогов Федеральной нотариальной палаты, также вбейте VIN. Если залог зарегистрирован в реестре, машину изымут даже у честного покупателя сказал Манько

Проверить, не находится ли автомобиль в розыске, можно по VIN-номеру на сайте ГИБДД, рекомендовал эксперт.

Кроме того, обратил внимание Манько, нужно проверить продавца через базу судебных приставов. Он объяснил, что из-за возможных долгов предыдущего владельца на машину могут наложить запрет на регистрацию.