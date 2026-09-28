Москва28 сен Вести.На российских дорогах нередко встречаются так называемые автоагрессоры. такие водители остаются безнаказанными.

Чтобы решить ситуацию, необходимо ввести специальный штраф, который позволит целенаправленно наказывать за дорожную агрессию, заявил ИС "Вести" руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.

В Китае подобные ситуации исключены благодаря жестким мерам. За первое же нарушение водителя сразу лишают прав на полгода и выписывают огромные штрафы - в районе от 500 до 200 тыс. рублей, а также понижают его социальный рейтинг. Из-за этого человек на весь период наказания не может брать кредиты или покупать билеты на поезда и самолеты. В РФ депутаты Госдумы в новом созыве планируют принять закон об ужесточении правил, чтобы такие случаи остались в прошлом … От шести месяцев, при повторном - лишать от года до полутора лет, до трех лет и вводить уголовную ответственность