В Подмосковье запустили движение по Южно-Лыткаринской автодороге В Подмосковье полностью открыли Южно-Лыткаринскую автодорогу

Москва3 сен Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске движения по всей Южно-Лыткаринской автодороге. Об этом глава региона заявил 3 сентября в мессенджере MAX.

По поручению Президента развиваем Московский транспортный узел. ЮЛА — один из ключевых проектов этой большой работы и самый крупный концессионный дорожный проект Подмосковья отмечается в сообщении

Так, от М-2 "Крым" до М-12 "Восток" можно проехать без светофоров.

45-километровая Южно-Лыткаринская дорога соединяет семь федеральных трасс.

ЮЛА становится дублером МКАД на юге и востоке Подмосковья и улучшает транспортную доступность для более 3,5 миллиона жителей Московского региона. Расчетная интенсивность — около 40 тысяч транспортных средств в сутки.