Москва3 сенВести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске движения по всей Южно-Лыткаринской автодороге. Об этом глава региона заявил 3 сентября в мессенджере MAX.
По поручению Президента развиваем Московский транспортный узел. ЮЛА — один из ключевых проектов этой большой работы и самый крупный концессионный дорожный проект Подмосковьяотмечается в сообщении
Так, от М-2 "Крым" до М-12 "Восток" можно проехать без светофоров.
45-километровая Южно-Лыткаринская дорога соединяет семь федеральных трасс.
ЮЛА становится дублером МКАД на юге и востоке Подмосковья и улучшает транспортную доступность для более 3,5 миллиона жителей Московского региона. Расчетная интенсивность — около 40 тысяч транспортных средств в сутки.