Москва2 октВести.Президент США Дональд Трамп перед захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро спрашивал чат-бот Grok, какие это вызовет последствия, пишет журнал The Time, ссылаясь на чиновника, побывавшего на тайной встрече Трампа и миллиардера Илона Маска, главы компании Grok.
США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро 3 января, обвинив в причастности к наркоторговле.
Как отмечается в публикации, Трамп несколько часов задавал чату с искусственным интеллектом Grok вопросы о своем президентстве.
Он спросил у Grok, как венесуэльцы отреагируют, если США захватят Мадуроотметил чиновник
Чат-бот в ответ указал Трампу на непопулярность Мадуро и заявил, что многие венесуэльцы будут праздновать его падение. По данным журнала, Трамп посчитал Grok "гениальным".
Ранее Трамп перечислил 25 главных достижений своего президентства, назвав в их числе захват Мадуро.
После захвата Мадуро с супругой предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, обвинения в наркоторговле они не признают.