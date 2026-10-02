Time: Трамп в 2025 году спрашивал чат-бот Grok о последствиях захвата Мадуро

Трамп в 2025 году интересовался у чат-бота Grok последствиями захвата Мадуро Time: Трамп в 2025 году спрашивал чат-бот Grok о последствиях захвата Мадуро

Москва2 окт Вести.Президент США Дональд Трамп перед захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро спрашивал чат-бот Grok, какие это вызовет последствия, пишет журнал The Time, ссылаясь на чиновника, побывавшего на тайной встрече Трампа и миллиардера Илона Маска, главы компании Grok.

США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро 3 января, обвинив в причастности к наркоторговле.

Как отмечается в публикации, Трамп несколько часов задавал чату с искусственным интеллектом Grok вопросы о своем президентстве.

Он спросил у Grok, как венесуэльцы отреагируют, если США захватят Мадуро отметил чиновник

Чат-бот в ответ указал Трампу на непопулярность Мадуро и заявил, что многие венесуэльцы будут праздновать его падение. По данным журнала, Трамп посчитал Grok "гениальным".

Ранее Трамп перечислил 25 главных достижений своего президентства, назвав в их числе захват Мадуро.

После захвата Мадуро с супругой предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, обвинения в наркоторговле они не признают.