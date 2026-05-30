FT: Британия рассматривает возможность разрешить ИИ выбирать цели на войне

Москва30 мая Вести.Министерство обороны Великобритании изучает возможность дать искусственному интеллекту (ИИ) самому принимать решения об ударах по противнику. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

Министерство обороны Великобритании пересматривает одно из основных этических ограничений современной войны - то, что цели для боевых систем всегда должен выбирать человек пишет газета

Утверждается, что "некоторые чиновники" настаивают на том, что участие людей в этом вопросе необязательно.

Замминистра обороны страны Алистер Карнс заявил, что периодически могут возникать исключительные обстоятельства, когда ИИ может самостоятельно принимать решения о выборе цели. По словам министра, он (сам Карнс) всегда говорит, что в этом должны участвовать люди, но "всегда должна быть возможность вывести человека из цепочки контроля". Он это объяснил тем, что "для противников не имеет значение, есть ли в цепочке человек".

Хотя британская военная доктрина допускает применение ИИ, она закрепляет за человеком участие в выборе цели.

Ранее стало известно, что в декабре 2026 года на вооружение Сухопутных войск США поступит первый взвод из танков Abrams новой модификации M1E3, оснащенных искусственным интеллектом.