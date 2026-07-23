В России создали технологию по распознаванию снежных барсов по рисунку пятен

В России создали технологию по распознаванию "в лицо" снежных барсов В России создали технологию по распознаванию снежных барсов по рисунку пятен

Москва23 июл Вести.В России создали технологическое решение с применением искусственного интеллекта для распознавания снежных барсов. Об этом ИС "Вести" рассказала вице-президент по устойчивому развитию Сбербанка Марина Булова.

Сохранение биоразнообразия — это не просто забота о природе, это вклад в экологическое благополучие всей страны, а значит, в качество жизни каждого человека. "Сбер" совместно с партнерами разработал решение на основе искусственного интеллекта, которое позволяет по снимкам фотоловушек идентифицировать отдельных особей снежного барса поделилась она

По ее словам, система анализирует уникальный рисунок пятен на шкуре животного.

Это значительно упрощает мониторинг популяции, позволяет отслеживать изменения, выявлять угрозы и своевременно применять меры для сохранения этого редкого вида. Совсем недавно наши сотрудники приняли участие в научно-исследовательской экспедиции по следам снежного барса на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Вместе с Национальным парком "Сайлюгемский" и общественным движением "По следам снежного барса" они проверяли работу фотоловушек для мониторинга популяции снежного барса на хребтах Чихачева, Северо-Чуйском и Курайском рассказала Булова

Ранее в "Сбере" раскрыли, каким видят будущее алтайского туризма.