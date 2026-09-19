Москва19 сен Вести.Режиссер Алексей Нужный, снявший фильм "Как Иван в сказку попал", рассказал ИС "Вести", что не стремится соперничать с голливудским кино.

Он указал на различия в масштабах кинопроизводства, приведя в пример сцену из фильма "Одиссея" американского и британского режиссера Кристофера Нолана, в которой гигантский великан преследует героя актера Мэтта Деймона.

Как можно соперничать с таким большим бюджетом и с такой большой опытной командой… И это все по правде. Но я никогда такого не сделаю. У меня нет даже таких ресурсов, мастеров. Там одна эта сцена стоит, как весь мой фильм. Зачем мне соперничать с этим? сказал Алексей Нужный

Вместо попыток повторить голливудский размах режиссер намерен искать собственные решения.

Я понимаю, что у меня так не будет сегодня. И если мне так надо, я это сделаю другим способом. А способов много. Я буду стараться делать не хуже. И это и печально, но в то же время чего печалиться и унывать? Унывать не надо, надо делать добавил он

В сентябре состоялась премьера фильма Нужного "Как Иван в сказку попал". В пятницу приключенческую картину показали на больших экранах страны.